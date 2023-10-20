台稱大陸旅行團今年不會來　業界不滿

台灣目前僅小幅度恢復旅居及留學第三地大陸籍人士申請來台觀光，兩岸旅行團仍未開放。台交通部長王國材周一（16日）首度坦言，大陸旅行團今年都不會來台。此言引發當地旅遊業者不滿，質疑當局定下的「年內百萬人次陸客來台」目標無法兑現，為政治算計而不顧百姓生計。

台立法院交通委員會進行交通部所屬單位基金及預算報告，前花蓮縣長、立委傅崐萁詢問大陸客何時來台。王國材回應指，經私下渠道了解，今年應該都不會進來，要看明年。他強調，正積極處理兩岸旅行團重開問題，也有釋出善意，等待對岸回應未果；又指如台灣旅行團赴陸，陸客團卻不來台，對台灣相關業界影響更大。

新北市坪林區商圈發展協會理事長高明富表示，陸客每年來台曾達數百萬人次，給台灣帶來巨大商機，對不開放陸客團大感失望。他又指，因少了陸客，很多小店撐不下去而倒閉，酒店和民宿平常客流量少，中小業者深受衝擊。統計顯示，今年1至7月台灣觀光旅館入住率約59%，不及2019年同期逾66%。業界認為，入境旅客恢復慢且少了陸客，是入住率低的主因之一。