人大審議多項法律草案　將提交審批

十四屆全國人大常委會第六次會議周五（20日）在北京召開，會議上審議《中華人民共和國保守國家秘密法（修訂草案）》（下稱 《秘密法》）、《國務院組織法》、《人事任免案》等。《秘密法》明確鼓勵和支持國內保密科學技術研究和應用，培育保密技術產業。

《秘密法》提到要貫徹黨管保密原則，完善管理體制機制，細化機關、單位實施保密工作責任制的要求，作出加強保密宣傳教育，支持保密科學技術研究和應用，強化保密幹部隊伍建設和專業人才培養。涉及國家秘密的電子文件應當作出國家秘密標誌；明確機關、單位應每年審核所確定的國家秘密；細化自行解密規定，明確國家機密的保密期限已滿，未作出延長保密期限決定的自行解密。規定國家建立安全保密產品及保密技術設備抽檢、複檢制度。

《國務院組織法》主要修改內容包括明確立法目的和國務院的性質地位、明確國務院工作的指導思想、完善國務院組成人員相關規定、健全國務院會議制度、完善國務院機構及其職權相關規定、增加國務院依法全面正確履行職能的制度措施等。