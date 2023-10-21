中方批美炒作渲染華軍事威脅　已提出嚴正交涉

美國國防部周二（17日）舉行記者會，美防務部門和軍隊高官稱，中國軍機2021年以來在東海、南海空域針對美及美盟脅迫、冒險行動急劇增加。中國國防部發言人張曉剛周五（20日）回應指，美方炒作渲染並不存在的中國軍事威脅，是有預謀的對華攻擊抹黑，其背後有不可告人的政治目的。中方對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

張曉剛稱，中美海空軍事安全問題的根源，在於美軍艦機不遠萬里到中國家門口滋事挑釁，在中國周邊海空域長時間、大範圍、高頻度的偵察滋擾。據統計，2023年以來，美軍偵察機就有2,000餘架次抵近活動，美艦2艘次沖闖西沙領海，5艘次過航台灣海峽並公開炒作，蓄意對華示強挑釁，極易發生危險接觸，推高地區緊張局勢。

張曉剛強調，中方對非法侵闖管轄海空域、干擾正常演訓活動的外軍艦機，依法依規采取查證識別、跟蹤監視、警告驅離等安全專業管控措施，對那些挑釁在先、具有敵意性質的行為，被迫採取必要措施予以反制，任何一個主權國家都會這樣做。事實勝於雄辯，美方才是真正的挑釁者、冒險者、攪局者。

中方敦促美方停止以虛假敘事誤導國際輿論，停止對華抵近偵察，嚴格管控和約束一線兵力活動，停止任何挑釁行動，避免造成誤解誤判，防止發生海空意外事件、破壞地區和平穩定。中國軍隊始終保持高度戒備，堅決捍衞國家主權安全和海洋權益。