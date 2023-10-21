材料技術廠爆炸2死4傷　民居受損玻璃震碎

廣西平果市工業園區一間材料技術公司廠房周五（20日）晚爆炸起火，網傳畫面顯示，現場火光沖天，爆炸波及附近民居，有樓房外牆受損，大門及窗戶玻璃震碎。內媒周六（21日）報道，截至周五晚上11時半，現場已救出6人，其中2人死亡，4人輕傷送院救治，另有4人失蹤。現場明火已撲熄，救援、善後和事故調查工作正在進行。

周五晚微信群廣泛流傳有關工廠爆炸的影片和照片，居民稱爆炸衝擊波很大，以為發生地震，家裏的玻璃全部震碎。群組對話又顯示當時工廠有人上班，「夜班有20至30人全部聯繫不上」。平果市應急管理局處指，爆炸發生於晚上10時許，涉事企業為廣西興越材料科技有限公司，公司辦公室主任班青稱爆炸時不在現場，不掌握具體情況，目前正配合相關部門處理。

公開資料顯示，廣西興越材料科技有限公司於2021年成立，經營範圍包括新材料技術研發、金屬材料製造、高性能有色金屬及合金材料銷售、再生資源回收、貨物進出口、有色金屬合金製造、有色金屬壓延加工等。公司在平果的項目佔地面積200多畝，總建築面積約6.9萬平方米，主要從事銅陽極板和再生鋁合金生產。