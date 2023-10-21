韓國瑜現身國民黨造勢會　侯友宜籲下架民進黨

台灣國民黨總統參選人侯友宜周五（20日）晚上在台中市辦造勢大會，據報有2萬人到場。當晚除台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫及國民黨台中市立委參選人出席，高雄前市長韓國瑜亦以神秘嘉賓身份現身。侯友宜同晚在Facebook發文呼籲各人團結，下架民進黨，「禿子、燕子、漢子，一起打倒騙子」。

盧秀燕表示，她和侯友宜、韓國瑜三人5年前合體，創造地方選舉大勝利，這次再從台中出發，翻轉台灣，邁向選舉勝利。韓國瑜稱，醫生出身的台灣民眾黨總統參選人柯文哲見過最多生與死，獨立參選的鴻海集團始創人郭台銘看過最多鈔票，看過最多貪官污吏的是民進黨總統參選人賴清德，而在生死間徘徊的是侯友宜，曾看過同伴被槍擊死亡。

侯友宜當晚表示，如果台灣遇到危險，他會用生命保護台灣及人民，而重點是如何避戰、不引戰。美國不支持台灣獨立、贊成兩岸對話，但民進黨7年沒做到。他同晚又在Facebook發文稱，民進黨當年開出了非核家園、最低工資、司法改革、保護台灣等空頭支票，結果執政後，卻造成缺電、缺蛋、缺工，萬物皆漲薪水不漲、黑金弊案叢生等亂象，還把台灣推向戰爭的邊緣。他呼籲「凝聚所有渴望改變的力量，下架無能腐敗的政府」，「讓中華民國重回安定繁榮的道路」。