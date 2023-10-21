賴清德選總今成立　稱大陸沒必要以艦機對付台灣

台灣民進黨主席兼總統參選人賴清德周六（21日）將出席11個競選活動行程，當中包括在台北舉行的競選總部成立儀式，屆時料總統蔡英文將現身支持。賴清德周五（20日）出席宗教活動時表示，台灣人民只想過好日子，中國大陸沒必要以船艦與飛機對付台灣。

民進黨原安排9月24日舉辦創黨紀念活動，同日舉辦賴清德競選總部啟動儀式，但當時適逢屏東明揚高球廠大火，活動取消，競總揭幕儀式亦延至周六舉行。賴清德周六上午出席民進黨新北市中和區立委參選人吳崢競聯合選總部成立活動時，稱讚對方是「少年英雄」，勇於為台灣打拚。賴表示，未來若有機會帶領台灣，會推動希望工程，打造民主和平、創新繁榮、公義永續，讓大家都能安居樂業、少年人看見希望、壯年人實現理想、老年人擁有幸福、弱勢者得到照顧。在同一活動上，衞福部前部長陳時中表示，「藍白合」、「郭柯合」，合來合去就是「和稀泥」。他又指，假如讓對方取得政權，會讓台灣大亂。

賴清德周五前往新北市淡水區參拜時提到，若當選總統將團結各界維持現狀和兩岸和平。他表示，台灣與大陸有共同的敵人，是天災、地變、傳染病；也有共同的目標，是促進兩岸人民幸福的生活。他指出，大陸的心中如果多一些人民的福祉，今天就不會如此對待台灣。