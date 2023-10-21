華代表指區域機制解決爭端時　應遵守國際法基本準則

中國常駐聯合國代表張軍周五（20日）在安理會關於區域機制作用公開辯論會上發言，強調區域機制在解決爭端時，要始終遵守國際法和國際關係基本準則。他指以巴新一輪衝突爆發，説明零敲碎打的危機管控不可持續，巴勒斯坦問題全面公正的解決方案刻不容緩。

張軍説，當前國際地區形勢動盪加劇，地緣政治衝突和熱點問題此起彼伏，區域機制如何與聯合國協同發力、維護共同安全，值得認真思考和探討。中方認為，第一，要遵循《聯合國憲章》。區域機制要始終遵守國際法和國際關係基本準則，尊重各國主權和領土完整，尊重當事國人民意願和選擇。採取強制行動時嚴格遵守安理會授權。應秉持開放包容，不搞陣營對抗。

第二，要加強溝通協調。國際和區域機制在建立信任、斡旋調解、維護和平方面應當相互借鑑和促進。區域機制可發揮優勢，以地區方式解決地區問題。第三，要注重預防外交；第四，要注重消除衝突根源。他表示，中方支援阿拉伯聯盟和阿拉伯國家在巴勒斯坦問題上發揮引領作用。聯合國及其安理會應當傾聽阿拉伯國家呼聲，同阿盟、伊斯蘭合作組織等區域機制加強協調，拿出有力舉措，推動盡快停火止戰，全力保障平民安全，防止更嚴重人道災難。