不法分子捕貓圖冒充羊肉出售　千多隻貓獲救

內地有不分法子捕捉流浪貓，將貓肉冒充羊肉出售。據愛貓組織發起人稱，貓肉每0.5公斤值4.5元（人民幣，下同，約4.8港元），而市場上羊肉每0.5公斤則售30元（約32港元）。一隻貓去皮大概重2至2.5公斤，不法分子只要捉到一隻貓，他們就賺了。

本月6日，一群愛護動物人士發現張家港一處墓地囤放了大量被裝在木箱的貓隻。同月12日，約1,000多隻貓被一輛貓車（捕獵售賣食用貓隻的黑色產業鏈中非法運輸的車輛）載走，愛護動物人士便將其攔下，並向警方和農業農村部門舉報。最後該車上的貓被送往太倉市一個貓狗莊園。有份參與這次救貓行動的愛護動物人士韓佳麗，曾在廣東打擊過近20輛非法運輸的貓車。她表示，由於目前內地對待城市流浪貓狗相關法律存在空白且條件有限，很多貓車被攔截後，安置成了很大的難題，被截獲的貓只能再次放歸流浪。她曾多次向當地職能部門反映，得到的答覆是貓隻不屬於家禽和保護動物的範疇，無法進行管理和處置。

參與救貓行動的萌太奇貓狗莊園園主顧旻稱，獲救的貓經治療和進行絕育手後，會息在一些寵物平台發布啟事，以便主人認領。1個月後還未被認領的貓，則按照程序公開領養。據指，該莊園正籌建一個貓隻救助項目，持久收留流浪貓，將販貓隻黑色產業鏈的生存空間擠壓掉，務求打擊和救助同步實現。