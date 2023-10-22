16新兵軍營群毆全不起訴　軍團斥影響領導統御

台灣陸軍嘉義中坑257旅部4營新兵今年8月發生群毆事件，憲兵隊將16名涉案新兵依妨害秩序罪嫌函送嘉義地檢署。檢察官偵查後認不構成刑法第150條公共場所聚眾鬥毆要件，全部不起訴。陸軍第十軍團指揮部周六（21日）指尊重司法偵查結果，但此案對軍事安全及領導統御影響甚鉅，後續將主動與檢察機關聯繫溝通，嚴正表達國軍整飭軍風立場。

事發於8月29日上午，陸軍步兵257旅部4營進行3,000米跑步測驗時，服4個月軍事訓練役的新兵，與不同連的新兵互看不順眼，雙方因而起爭執，跑完步後，又爆發口角，各自人馬加入戰局、打群架。

檢方指出，刑法第150條聚眾鬥毆，是以在公共場所或公眾得以進出的場所聚集3人以上，有強暴脅迫行為，此鬥毆案雖然發生在火力連集合場，不特定人可自由進出，但此集合場在軍事營區內，軍營客觀上屬於封閉場所，不構成刑法公共場所聚眾鬥毆的要件。第十軍團指出，本件雖屬不得再議案件，惟此案對軍事安全及領導統御影響甚鉅，後續將主動與檢察機關聯繫溝通，嚴正表達國軍整飭軍風立場，促請審慎衡酌類案，以嚴肅軍法紀。