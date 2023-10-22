三峽水庫壩前水位達175米　實現滿蓄目標

據國家水利部上周五（20日）消息，當日下午1時，三峽水庫壩前水位達到175米，標誌着今年三峽水庫滿蓄目標順利實現。長江流域納入聯合調度的53座控制性水庫死水位以上蓄水量達1,069億立方米，是自2012年長江流域水庫群聯合調度以來首次蓄水量超過1,000億立方米。

水利部三峽工程管理司有關負責人表示，175米是三峽水庫的正常蓄水位。從2010年到2021年，三峽工程連續12年實現了175米蓄水目標。2022年，由於長江流域遭遇1961年以來最嚴重的夏秋連旱，三峽水庫汛末僅蓄至160.04米。今年9月10日起，三峽水庫承接前期防洪運用水位，自159.08米起蓄。三峽集團流域管理中心、中國長江電力股份有限公司密切關注長江流域水情氣象情況，嚴格執行水利部長江水利委員會調度令，精準下達三峽電站閘門啟閉指令，合理優化蓄水進程，至上周五達到正常蓄水位。

三峽水庫每年汛末蓄水，枯水期至次年汛前逐漸騰出庫容，以「蓄豐補枯」調度，為當年冬季和次年春季長江流域供水、發電、航運、生態等需求提供有力保障。截至2022年12月，三峽工程累計為長江中下游補水超過3,300億立方米。