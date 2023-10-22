國務院組織法首修訂　將明確人行行長為組成人員

國務院組織法修訂草案上周五（20日）提請十四屆全國人大常委會第六次會議審議，這是國務院組織法施行以來的首次修訂。修訂草案增加規定國務院組成人員中包括中國人民銀行行長，草案通過後，人行行長將通過法律形式明確為國務院組成人員。

國務院組織法是關於國務院組織制度和工作制度的基本法律，1982年12月五屆全國人大五次會議在通過現行憲法的同時，通過了現行的國務院組織法。內地官媒上周六（21日）刊文介紹國務院組織法修訂草案的內容，提到現行國務院組織法規定了國務委員職責，修訂草案相應增加了副總理職責，統一規定副總理、國務委員協助總理工作，按分工負責分管領域工作；受總理委託，負責其他方面的工作或專項任務；根據統一安排，代表國務院進行外事活動。

文章還提到，修訂草案將國務院組成部門正職負責人統一表述為「部長（主任、行長、審計長）」，將部門副職負責人統一表述為「副部長（副主任、副行長、副審計長）」。根據現行國務院組織法第二條，國務院由總理、副總理、國務委員、各部部長、各委員會主任、審計長、秘書長組成。