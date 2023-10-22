台總統選舉造勢　藍綠互批　民眾黨籲警惕戰爭風險

台灣總統選舉明年1月舉行，各黨派候選人積極拉票。國民黨、民進黨總統參選人侯友宜和賴清德上周六（21日）晚同在桃園舉行造勢活動。侯強調，台灣瀕臨戰爭邊緣，別讓支持台獨的工作者當總統。賴則認為，任何政黨接受九二共識或兩岸一家親，都是自欺欺人。民眾黨總統參選人柯文哲同日出席講座時指出，不要認為台灣不會有戰爭，一定要盡力降低戰爭風險。

侯友宜上周六晚舉辦「侯友宜暨立委桃園市競選總部成立大會」，有2萬人逼爆會場，國民黨主席朱立倫、高雄市市長韓國瑜、桃園市長張善政等人亦有出席。侯致詞時稱，美國不支持台獨，希望兩岸能對話，要選總統的人要記得「備戰但千萬不能引戰」，要選避戰、創造兩岸和平的總統。韓國瑜稱，明年的一個決定將決定台灣是走向戰爭還是和平，希望侯當選總統並堅持九二共識，開展一條兩岸和平交流、發展的道路，讓台灣人不用過每天擔驚受怕的日子。

賴清德當晚為民進黨桃園立委參選人站台時表示，專制、黑暗的日子過了，現在選舉是民主、光明的，台灣經濟力一年比一年好，大家應團結打拚，不能輕易放棄主權。他同日上午另出席人權講座時稱，台灣任何一個政黨、政治領袖如果對大陸銳實力或對大陸併吞台灣的企圖視而不見，甚至認為藉由一紙和平協議就有辦法得到和平，「是自欺欺人，也將會誤人誤己」。

在同一個人權講座上，柯文哲提出「台灣自主、兩岸和平」，維護台灣目前擁有民主自由的政治體制跟生活方式。他用兩詞形容台灣與大陸政策，就是嚇阻和溝通，指台灣要有足夠的防衞力量，但不是在嚇阻力上一直叫囂反陸、抗陸，要願意去溝通。針對柯文哲上周五（20日）表示曾與朱立倫和侯友宜討論藍白合作，柯的辦公室發言人上周六強調，黨主席碰面是很正常的事，藍白雙方有一個很大的共識，就是爭取立法院席次最大化，民眾黨希望進一步與國民黨討論立委輔選合作方案。