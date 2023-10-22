巴勒斯坦問題開羅和平峰會　華促停激化局勢

中國政府中東問題特使翟雋上周六（21日）在埃及出席巴勒斯坦問題開羅和平峰會，埃及、巴勒斯坦、英國、法國、德國、日本、俄羅斯等31國政要及聯合國、阿盟、非盟、歐盟等國際和地區組織負責人與會。中國外交部周日（22日）發布消息指，翟雋在發言中敦促立即停止進一步激化局勢的軍事行動，開闢人道救援通道。

翟雋表示，中方高度關注以巴衝突形勢發展，對衝突急劇升級、導致大規模平民傷亡和人道危機深感憂慮，譴責一切傷害平民的行為，反對任何違反國際法的做法。他強調，國際社會應秉持客觀公正，拿出實際舉措，聯合國應盡快推動召開更權威、更有影響、更大範圍的國際和會，凝聚國際促和共識，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。

翟雋指出，以巴衝突持續升級，再次證明巴勒斯坦問題不能被忽視和遺忘，解決衝突循環往復的根本出路是落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國，實現以巴和平共處。中方將繼續與國際社會有關各方一道，為盡快平息加薩戰火、支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利、落實「兩國方案」、實現中東持久和平安全而努力。