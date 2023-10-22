華與海合會經貿部長會　王文濤倡盡早達成自貿協定

中國-海合會6+1經貿部長會周日（22日）在廣東省廣州市舉行，中國商務部部長王文濤、海合會秘書長布達維和阿曼、阿聯酋、巴林、沙特阿拉伯、卡塔爾、科威特各海合會成員國經貿部門負責人出席會議並發言。王文濤指出，雙方經貿合作前景廣闊，中方願與海合會攜手推動雙邊貿易投資往來取得更大發展。

各方一致表示，將進一步加強共建「一帶一路」倡議跟海合會各成員國發展戰略對接，強化經貿合作機制建設，利用中國-海合會6+1經貿部長會和雙邊經貿聯（混）委會等平台，深化貿易投資、數碼經濟、可持續發展、基礎設施等領域交流合作，不斷培育雙邊經貿合作的新增長點。

王文濤提出，盡早達成中海自貿協定，支持和推進世貿組織改革；積極推進中海共同投資聯合會運作，支持雙方主權財富基金以多種方式開展交流合作；深化「油氣+」合作模式，鼓勵和支持雙方企業按照市場化原則開展產業投資合作；並鞏固和拓展互聯互通合作，探討港口、航空、通訊、管道等領域基礎設施合作機會；同時積極推動能源轉型，不斷釋放新能源汽車產業合作潛能。