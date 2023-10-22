美容腐敗　國稅局前局長花50萬人民幣美臀

內地官方近期對貪腐官員的通報中，不時出現「美容腐敗」的表述，所涉官員除多數發生在女官員身上，也有男官員。其中遼寧鞍山市國稅局前局長劉光明被指為了勾引其他官員，以助自己上位，前後花約500萬元（約540萬港元）到香港等地整容，單是臀部整形費就高達50萬多元（約54萬港元）。

中央紀委國家監委上周三（18日）通報，政協北京市延慶區委員會前黨組成員、副主席陳桂芬嚴重違紀違法，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄，遭開除黨籍及公職。通報指出，陳桂芬違規收受禮品、接受美容活動安排。曾任內蒙古滿洲里市委副書記、市長的許愛蓮，因犯受賄罪、利用影響力受賄罪，前年被判處有期徒刑11年。法院判詞指愛美的許愛蓮，曾接受企業主為她支付幹細胞抗衰的治療費用，一支美容針費用達15萬元（人民幣，下同，約16.2萬港元）。

北方工業大學前副校長沈志莉前年因犯受賄罪，一審被判有期徒刑10年。北京市紀委監委工作人員稱，查證沈志莉在美容機構消費的紀錄有450多萬元（約486萬港元），最高的單次消費達69萬元（約74.5萬港元）。青海省海西州政協前副主席、茫崖市委前書記孔祥輝今年4月因受賄，一審被判有期徒刑13年，他曾多次和妻子赴成都、上海等地美容整容，花費306萬元（約330萬港元）。