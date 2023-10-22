雨果獎揭盅　華作者海漄及插畫師趙恩哲奪獎

世界科幻領域最高殊榮之一的「2023雨果獎」上周六（21日）於四川省成都市舉辦的世界科幻大會上揭曉，本屆共有2名中國人獲獎。來自廣東深圳市的科幻作家海漄憑藉《時空畫師》獲得「最佳短中篇小說」獎項，科幻插畫家趙恩哲則奪得「最佳職業藝術家」獎項。

海漄生於1990年，熱愛撰寫歷史和怪獸題材作品，追求在不改變史實前提下，重構和解析某段時空背後故事。他去年發表的《時空畫師》靈感源自北宋名畫《千里江山圖》作者兼天才畫家王希孟的人生經歷，小說內容追溯一幅虛構名畫創作及當時朝野權力鬥爭故事，把近年熱門的「在故宮修文物」話題與中國傳統文化、歷史、推理及科幻相結合。他憑此作成為繼劉慈欣和郝景芳後，第3位獲得雨果獎作品獎的中國科幻作家。

趙恩哲被譽為「插畫界的劉慈欣」和「國內星際科幻繪畫第一人」，其作品充滿硬核科幻美學風格，多為刻畫未來城市景觀及巨大星艦。他曾於2018年獲得中國科幻大會最佳美術獎，後於2020年出版東方科幻故事畫集《星淵彼岸》，為中國首部東方科幻故事畫集，該書前年獲得第32屆中國科幻銀河獎最佳相關圖書獎。為迎接今年世界科幻大會，他特地為成都市創作名為《巴蜀未央》的科幻畫作，以極富該市特色元素勾勒出一座煙火之城、科幻之都。

雨果獎正式名稱為「科幻成就獎」，自1953年起，每年在世界科幻大會頒發。上周六揭曉17個獎項以及「驚奇獎——最佳新人獎」和「北極星獎——最佳青少年圖書獎」，重磅獎項「最佳長篇小說」則由美國科幻作家金費希爾（T.Kingfisher）憑《蕁麻和骨頭》奪得，「最佳中篇小說」和「最佳短篇小說」分別頒發予麥圭爾（Seanan McGuire）的作品《溺水女孩之謎》和米爾斯（Samantha Mills）的作品《兔子測試》。