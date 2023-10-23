女子全職照顧老人癡呆母10年　孝心感動網民

不少人因工作關係無法照顧年邁或生病的父母，只能忍痛交由護老院等機構代為照顧，但亦有人堅持親力親為。內媒周日（22日）報道，湖北省十堰市一名女子自10年開始全職照顧患有早老性癡呆症的母親，無微不至，這份孝心感動不少網民。

54歲的岩秀指，82歲的母親10年前開始性情大變，由於當時對早老性癡呆症認知不深，她覺得對方非常磨人，至5、6年後才從醫院獲悉對方患病。為方便照顧母親，岩秀在自住單位的同一幢樓購買了另一個單位，每天早上6時至晚上11或12時照顧對方起居飲食。

岩秀憶述母親生病前非常注意整潔，患病後性情和行為偶爾卻如同小孩子般，會把美食藏起來、賭氣不吃飯、不想洗澡等。母親情緒也經常快速轉變，可能上一秒很開心，下一秒便鬧彆扭生氣，岩秀和父親都會想盡辦法哄她高興，比如有次摘毛豆時，母親因看見父親摘得比較快而感到失落，父親會把所有摘好的毛豆放進其盆子中，逗她高興。

岩秀後來在網上分享照顧母親的日常點滴，至今已累計上傳約600段影片，最初只為讓遠在外地的家人觀看，未料不少網民看到後紛紛大讚溫馨，並予以鼓勵，讓她感到暖心。她亦從不少網民評論中學習到各種生活技巧，如購買多套同款衣服及床單，解決母親不愛用新物件的情況。她表示，未來兄弟們退休後便會一同前來照顧父母，讓兩人的晚年生活更幸福，避免留下遺憾。