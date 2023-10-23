女子遭男友用單車鎖擊斃　死者父母借殮葬費遭拒

浙江省杭州市一名女子早前遭男友用U型單車鎖暴打頭部，導致腦幹嚴重受損，送院後終告不治。據指當地警方已受理案件，疑犯已被批捕。死者親屬事後曾要求男方親屬墊付醫藥費和殮葬費，但遭對方拒絕。

據了解，死者為30歲女性，在杭州工作。她與男友交往一個多月後欲與對方分手，但男子一直在糾纏。今年8月26日晚上9許，女子和一名女友人在餐廳吃飯時，男子突然出現，雙方爭吵。女子原打算離開，但遭男子用U型單車鎖擊打頭部。女子友人見狀呼叫救護車將其送到蕭山人民醫院，但到院時醫生表示已沒必要搶救。之後女子轉送往浙江大學醫學院附屬第二醫院時，醫生稱其肋骨在搶救時已經按斷，再搶救肋骨便要插進肺部。3日後，醫院宣布女子死亡。據親屬提供的醫學證明書顯示，女子死因為特重型顱腦損傷。

內媒上周四（19日）報道，據警方立案告知書顯示，對疑犯陳某涉嫌故意傷害一案，杭州市公安局蕭山區分局認為符合刑事立案標準，已立案偵查。據親屬稱，女子被送院後，父母因負擔不起醫藥費，與男方父母商借醫藥費，但被拒絕。之後女方律師再與男方律師溝通，希望男方親屬先拿出喪葬費和醫藥費，但相隔1個多月了，男方仍沒有回應。