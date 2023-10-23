郭台銘連署站爆花錢買個資　競選辦配合偵辦

台灣鴻海集團始創人郭台銘力拚獨立參選總統，在全台各地廣設連署站。惟士林地檢署接獲檢舉，有連署站疑花錢買個人資料，近日指揮警方搜索、約談相關涉案人，訊後依涉連署行賄罪，諭令6人分別以1.5萬元至300萬元新台幣（約3,700至74萬港元）交保，另有沈姓主嫌被羈押禁見。郭台銘競選辦發言人黃士修周一（23日）回應稱，不知道疑犯從哪來的，強調將全力配合偵辦。

士林地檢署上周六（21日）調查部分雙北地區連署站的可疑連署書，並以證人身份約談多名連署人到案說明。目前已有證人表示，自己沒參加連署，不知為何自己的個資被寫在連署書上。外傳是當舖業者提供顧客的個資給連署站，連署站花錢買下，惟該說法未獲官方證實。台灣警政署長黃明昭表示，目前有多人受查，但偵查中不適合公開具體數據。內政部長林右昌則指，類似事件應要用選罷法相關規定處理。

黃士修周一受訪時表示，連署第一天就強調不能有對價關係，有就是違法，郭台銘競選辦嚴禁任何違法行為，會全力配合偵辦，呼籲民眾不要把個資交給不明人士。鴻海集團旗下富士康在大陸的廠房近日被大陸部門進行稅務調查，外界傳與郭台銘欲參選台總統有關。惟黃士修表示，此事要詢問鴻海公關室，郭台銘4年前已交出經營權，今年為參選也把掛名董事辭掉，目前只是自然人股東，與經營權無關。