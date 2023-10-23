中國足協主席：足球成績差　非人種問題

中國足協周日（22日）與青訓和媒體代表舉行座談會，新任主席宋凱上任後首次以新身份公開亮相。對於新一屆中國足協的工作思路，他表示中國足球未來要下定決心走「長征路」，把青訓當成頭等大事，另通過擴大開放提升競爭力，並確保各項政策合理穩定。他強調中國足球成績不好，是訓練品質不行，肯定不是人種問題，日本、南韓能搞好。

宋凱周日到山東濰坊觀看第二屆中國青少年足球聯賽男子U15組決賽，並在座談會上提及對青訓的規劃，一方面要鼓勵高水準教練從事青訓工作，另要建立高水準、穩定的青少年競賽體系。他認為青訓的發展需要借助外力，包括「請進來、走出去和歸化球員」。他承認目前對青訓的理解和足球發達國家有差距，青訓的國際化很重要，青少年聯賽可考慮放寬國籍限制，增加交流機會。

宋凱直言，中國足協以往的一大問題就是政策朝令夕改，甚至推出國字號球隊打聯賽等諸多「奇葩」政策；強調中國足協要出新政策，必須符合社會預期，此是自己任內的第一個底線。而新一屆的中國足協跟媒體要建立更通暢的溝通管道和機制，他希望媒體可帶頭討論未來推出的政策。