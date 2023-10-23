人大常委會委員長會議　聽取任免案審議情況

十四屆全國人大常委會第十四次委員長會議周日（22日）下午在北京人民大會堂舉行，由十四屆全國人大常委會委員長、中共中央政治局常務委員會委員趙樂際主持。會議聽取關於任免案審議情況匯報等，委員長會議決定將上述草案修改稿等提交常委會會議審議。

除了任免案審議情況匯報，會議亦聽取關於海洋環境保護法修訂草案修改意見的匯報，關於愛國主義教育法草案修改意見的匯報，審議相關草案修改稿。此外，會議亦聽取關於授權提前下達部分新增地方政府債務限額的議案審議情況的匯報，審議關於授權國務院提前下達部分新增地方政府債務限額的決定草案代擬稿。

另外，會議也聽取關於《中華人民共和國和哥倫比亞共和國關於移管被判刑人的條約》、《中華人民共和國和毛里裘斯共和國引渡條約》、《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約關於打擊非法製造和販運槍枝及其零部件和彈藥的補充議定書》、《亞洲相互協作與信任措施會議秘書處及其人員、成員國代表特權與豁免公約》及《國際航標組織公約》審議情況的匯報，審議關於批准和加入的決定草案代擬稿。