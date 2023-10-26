台學者倡國際合作　遏大陸經濟脅迫

歐洲議會國貿委員會（INTA）周二（24日）舉行公聽會，探討歐盟經濟安全戰略，美國、日本和台灣學者獲邀出席並分享各地相關政策。台灣中華經濟研究院有學者在會上主張，國際合作遏止大陸的經濟脅迫，並認為歐盟的反脅迫工具可多邊化。

英國智庫歐洲外交關係協會（ECFR）資深研策研究員格爾克（Tobias Gehrke）指出，歐盟經濟安全政策與中美有關，而中美競爭聚焦先進科技，並將之視為國安議題。他認為歐盟帶動的「去風險化」概念只是經濟安全戰略一環，另需增強實力，讓歐盟變得不可或缺。東京大學公共政策研究所教授鈴木一人則指，大陸為避免直接與美國衝突，轉而針對日、韓等美國盟友，故日本要減少依賴對其有敵意的國家。

中華經濟研究院WTO及RTA中心資深副執行長顏慧欣表示，台灣應對大陸經濟脅迫的政策包括去風險化和戰略性自主，除了確保半導體等關鍵科技的國際領先地位，亦尋求與理念相近國家在更多產業上合作。她強調國際合作的重要性，集體遏阻的規模愈大，愈能有效降低經濟脅迫，可行做法包括合作加速分散供應鏈和市場，降低盟友所受衝擊，將大陸經濟脅迫工具「去武器化」，並實施集體懲罰以發揮遏阻效果。