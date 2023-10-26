王毅今起訪美　周五晤沙利文　料獲拜登接見

中共中央政治局委員兼外交部長王毅將於周四（26日）至周六（28日）應邀訪問美國華盛頓，與美國國務卿布林肯討論雙邊、地區、全球問題。白宮周四宣布，國家安全顧問沙利文將於當地周五（27日）會見王毅。英媒則引述消息指，美國總統拜登同日會接見王毅。對此，中國外交部周四僅回應，有關王毅訪美的情況，中方會及時發布。

白宮聲明指，沙利文與王毅會晤符合雙方維持這一戰略溝通管道的承諾，作為負責任地管理兩國關係持續努力的一部分。此前，二人分別於9月在馬耳他和5月在奧地利維也納進行了高層外交互動。此前，有知情美國高官曾透露沙利文將與王毅會面，討論議題包括以巴戰事、俄羅斯入侵烏克蘭，以及中國與菲律賓近期在南海的船隻碰撞事件。

另外，有歐盟官員擔心美國對華投資限制，恐導致在中美兩國投資的歐盟企業受影響。中國外交部發言人周四表示，中方一貫反對將經貿科技問題政治化，動輒以經濟脅迫長臂管轄等非市場行為，干擾其他國家之間的交流合作。被問中國對外開放上走回頭路，該發言人強調，世界經濟發展歷程告訴我們，保護主義是作繭自縛，脫鈎斷鏈行不通，也走不遠。中方將堅定不移地推進高水平對外開放，支持建設開放型的世界經濟。