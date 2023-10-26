神舟十七號載3名航天員升空　與天和核心艙交會對接

神舟十七號載人飛船周四（26日）上午11時14分在酒泉衞星發射中心，由長征二號F遙十七運載火箭搭載發射升空，乘組由湯洪波、唐勝杰、江新林3名航天員組成。神舟十七號順利升空後進入預定軌道，目前已與天和核心艙交會對接，將與神舟十六號乘組在太空會師。

中國載人航天工程總指揮、空間站應用與發展階段飛行任務總指揮部總指揮長許學強，周四上午8時26分在問天閣圓夢園廣場舉行的出征儀式下達出發命令，湯洪波、唐勝杰、江新林領命出征，儀式結束後航天員乘車前往發射場。這次任務是載人航天工程立項實施以來的第30次飛行任務，也是第12次載人飛行任務。

神舟十七號航天員乘組完成與神舟十六號乘組在軌輪換後，將駐留空間站6個月，期間除開展各項實驗和試驗，更將首次進行空間站艙外試驗性維修作業。神舟十七號載人飛船入軌後，將採用自主交會對接模式，約6個半小時後對接於天和核心艙前向端口，形成三艙三船組合體。在軌駐留期間，神舟十七號航天員乘組將迎來天舟七號貨運飛船、神舟十八號載人飛船的來訪對接，計劃於明年4月左右返回東風着陸場；而神舟十六號載人飛船乘組則計劃於本月31日返回東風着陸場。