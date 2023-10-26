加州州長晤王毅提人權和台灣問題　支持一中政策

美國加州州長紐瑟姆周三（25日）在北京與中國國家發展改革委員會主任鄭柵潔會面，雙方就加強綠色低碳領域交流合作交換意見，並簽署國家發改委與加州政府關於加強低碳發展和綠色轉型合作的諒解備忘錄。紐瑟姆同日與中共中央政治局委員、外交部長王毅會晤時，曾談及台灣問題。

紐瑟姆在記者會上表示，與中方討論了氣候、鴉片類藥物芬太尼等問題，與王毅會面時亦提出了人權和台灣問題，他對一個中國政策表達支持，強調美方不希望看到台灣獨立。他回答內媒涉及中美關係相關問題時，稱不認同零和博弈的危險觀點，他坦言有些人從「稀缺性」角度看待世界，他則選擇從「富足」角度來看世界。他認為，重要的是中國愈成功，美國也都會愈成功，中美存在競爭，但雙方能處理好這種競爭關係，兩國未來緊密相連。

據中國官方通報，王毅與紐瑟姆會晤時表示時間和事實會證明，對方此訪符合加州民眾的願望，符合美國人民的利益，符合國際社會的期待；希望加州繼續走在中美地方合作前列，為推動美方客觀友善看待中國發展振興、重歸理性務實對華政策發揮建設性作用。紐瑟姆則指，美中「脫鈎」不是理性選擇，「仇亞」情緒必須反對。