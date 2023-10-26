學校無老師現場授課　近700學生集體退學

廣東省清遠市德聖健康職業技術學校近日被揭，沒有老師對學生現場授課，大量家長感到擔憂並要求退學退費，事件引發關注。出於對自身3年學習質量的疑慮，至今已有近700名新生選擇退學。清遠市教育局周三（25日）表示關注到事件，已成立工作組處理退學退費等有關後續工作。

報道指，清遠市德聖健康職業技術學校2023級新生開學一個多月以來，仍是在教室上網課，而非由老師現場授課，都是學生自學。多名學生表示很無言，校方解釋是響應數碼化教育的政策，又指學校對學生實行「軍事化」管理，有人直言後悔報讀。有家長認為是老師數量短缺所致，指摘一個年級7班都用一名老師，難以開展良好的教學；又聽說原本沒想到收這麼多學生，感覺學校只是為了賺錢。

校方則表示，他們的辦學條件符合要求，並不缺少老師，而是在推行數碼化教學過程中出了問題。校方強調其初衷是讓學生學會自主學習，數碼化也符合未來趨勢，但該措施操之過急，而且沒跟學生和家長充分溝通，正在改進相關問題。校內收費公告欄張貼了一份已退費退學學生名冊，顯示截至上周六（21日）已有698人退學退費，他們一次性繳費總額介乎3,500元至2.5萬元人民幣（約3,740至2.67萬港元），但多數被扣掉了部分費用。