陪月員周身傷伏屍僱主家中　傳遭虐打致死

湖北省武漢市一名38歲陪月員（內地稱月嫂）日前在僱主家中死亡，死者家屬和家政公司均懷疑她生前遭毆打，但僱主否認。當地警方正在調查，目前正等待驗屍結果，以確定死亡原因。

死者阿歡所在的家政公司負責人稱，周日（22日）接到僱主電話稱阿歡跌倒並昏迷，公司職員和救護車趕到時她已死亡。據指阿歡身上有多處瘀傷，頭部有傷口流血，腹部有積水。據報阿歡一年前轉職成為月嫂，月薪6,500元人民幣（約7,030港元），這是她第一任僱主。家政公司店長兼阿歡的師傅事後在網上發文稱，法醫指她身上都是出事兩周內的傷，疑問「到底發生了甚麼」；多個家政從業者則發布月嫂疑被僱主毆打致死的消息。

家政公司負責人稱，阿歡是湖北漢川人，與丈夫在武漢打工，育有一雙未成年兒女。阿歡性格溫和、善良，平時客戶對她評價頗佳。該負責人稱，阿歡的僱主40多歲，育有一對2歲大的雙胞胎，一直由阿歡一人照顧。按合約阿歡月休4天，但這半年因為僱主生意比較忙，阿歡一直沒休假，就連十一、中秋假期也沒放。阿歡本月2日帶孩子玩滑梯時，孩子不小心撞到柱上致腿部骨折，其後打石膏。僱主曾投訴，如果孩子復原欠佳，肯定要公司負責。公司曾提出有需要可以把阿歡換掉，但僱主考慮到孩子比較認人，便讓她繼續做。據指阿歡曾向同事抱怨僱主脾氣不好，經常呼喝她，但沒聽她說過遭對方欺負或毆打。