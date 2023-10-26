台製潛艇預算初審通過　供應商促建國防自主力量

國民黨立委馬文君日前提案凍結台灣自建潛艇預算，並公開形容原型艦海鯤號是「鐵棺材」，引發爭議。9間台灣供應商發表聯合聲明反駁，並促推動潛艇後續艦建立國防自主能量。馬文君周三（25日）接受將凍結案改為主決議，讓預算案得以在立法院初審通過。台防長邱國正周四（26日）表示，感激大家能有共識。

造艦供應商在聲明中表示，海鯤號做得這麼好，所累積的人才、設備、供應鏈商源，實不應被「鐵棺材」之類的政治口水淹沒與抹殺。聲明指，首艦展現台灣建立自主國防能量的決心，當中意義包括國防自主是提升國防產業最重要的工程，建立國防力量厚植於民間，同時建立台灣相關產業鏈，增加當地就業機會，亦突破對岸封鎖台灣提升國防戰力的陰謀，並避免私人利益介入造艦供應商。

捲入台製潛艇洩密風波的馬文君日前提案凍結3億元新台幣（約7,200萬港元）預算，她周三出席立法院外交及國防委員會審查預算時，接受民進黨立委趙天麟的提議，將凍結案改為主決議，令該預算案在初審通過，分文未凍未刪。邱國正指這是好事，對台軍而言踏出這一步並不容易，未來會很平穩的步步落實。