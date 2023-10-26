大陸國防部批台對美軍購　以武拒統死路一條

中國大陸國防部新聞發言人吳謙大校周四（26日）表示，台灣民進黨當局花費巨資高價購買武器為謀「獨」壯膽，正加速把台灣推向兵凶戰危境地。他警告民進黨當局，「以武拒統」死路一條。他又重申，解放軍6艘軍艦現身中東與地區局勢無關，呼籲停無端炒作。

記者會上有記者指出，台軍明年規劃採購5款軍用商規無人機共3,221架，總經費逾56億元新台幣（約13.7億港元），請陸方評論。吳謙表示，民進黨當局置台灣同胞安全福祉於不顧，肆意揮霍納稅人血汗錢；正告民進黨當局倚美謀獨必遭失敗，解放軍持續加強練兵備戰，堅決捍衞國家主權和領土完整。關於即將舉行的第十屆北京香山論壇，吳謙指美國國防部副部長辦公室中國事務高級主任卡萊斯將參加，與中方相應官員交流。中方重視發展中美兩軍關係，希望美方與中方相向而行，為兩軍關係健康穩定發展營造有利氛圍。他又指，與會代表人數和層級均創歷史新高。

對於近期上海城投集團、武漢農業集團等國企成立人民武裝部，吳謙回應稱，在國有企業中建立人民武裝部，是依法落實民兵制度，履行國防義務，加強國防建設的客觀要求。他指出，近年來國有企業人民武裝部在加強國防動員和後備力量建設，開展全民國防教育、強化全民國防意識，支援地方搶險救災、疫情防控，促進經濟社會發展中發揮了重要作用。