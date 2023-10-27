李強提四點建議深化上合組織合作　與多國領袖會晤

中國國務院總理李強周四（26日）在吉爾吉斯首都比什凱克出席上海合作組織成員國政府首長（總理）理事會第22次會議期間發表講話，就深化上合組織合作提出四點建議，包括，共同築牢地區安全屏障，堅決抵制外來干涉；共同推動經濟加快復蘇，合作建設安全、高效的交通體系，不斷推進貿易投資自由化便利化，維護產業鏈供應鏈平穩暢通；共同推進「一帶一路」建設；以及不斷深化教育、文旅、體育等合作。

李強在出席會議期間，亦與多國領袖會晤。在會見蒙古國總理奧雲額爾登。李強表示，中蒙友好與合作一直是雙邊關係主基調，中方願與蒙方堅定支持彼此維護主權、獨立和領土完整，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互理解和支持；雙方要繼續深化互利合作，加強口岸互聯互通、經貿、綠色發展等領域合作，更好實現共贏。

李強與伊朗副總統穆赫貝爾會談時，指出中方將一如既往堅定支持伊方維護國家主權。在會晤同塔吉克總理拉蘇爾佐達時，李強強調中方願同塔方加強發展戰略對接，繼續高質量共建「一帶一路」，擴大貿易投資，加強交通基礎設施、民航、綠色經濟、數字經濟等領域合作，深化體育、文化、教育、地方等人文交流。