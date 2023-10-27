限制人身自由902天　湖北前首富獲賠59萬元人民幣

湖北前首富蘭世立早年捲入合約詐騙案，其後證實無罪，但前後限制人身自由共902天。他周二（24日）收到廣州市人民檢察院所發的《刑事賠償決定書》，獲得59.1萬多元（人民幣，下同，約64.2萬港元）賠償。惟他對決定書存在異議，將向檢察機關提出行政覆議。

根據《刑事賠償決定書》，以2022年度全國職工日平均工資436.89元（約474港元）為標準，蘭世立可獲人身自由賠償金39.4萬元（約42.8萬港元），以及精神損害撫慰金19.7萬元（約21.4萬港元）。他不滿決定書中僅要求辦案方以口頭方式賠禮道歉，並要求公開道歉。對於國家賠償金，他指若賠償到位，會全數用以成立基金，幫助生活遇到困難的企業家。蘭世立目前已重新開始創業，但將繼續對當時涉嫌誣告的人追責。

蘭世立於2016年3月3日因涉及合約詐騙案，被廣州警方傳喚訊問，隔天刑事拘留，後又監視居住。同年7月他離開指定居所前往新加坡，因此成為紅通人員。他於2019年11月回國時被捕，至2021年12月被廣州市中級人民法院宣判無罪後釋放。