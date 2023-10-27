華戰機南海攔美轟炸機　不足3米距離

中美兩軍近期就海空相遇情況各自指控對方構成危險，美國國務卿布林肯邀請中國外交部長王毅周四（26日）在美會談之際，美國印太司令部指控解放軍戰機周二（24日）在南海上空不安全及不專業地攔截美方戰略轟炸機，距離最近不足3米。中國外交部反指海空安全風險的根源，是美國軍機不遠萬里到中國家門口炫耀武力。

美國印太司令部周四發表聲明，宣稱美方一架B52H戰略轟炸機當時正在南海國際空域，合法地執行例行性質的行動，期間遭解放軍一架殲11戰機實施夜間攔截；中方飛行員「以不安全及不專業的方式飛行、表現糟糕的飛行技術，以不受控制的過快速度」，在B52H戰略轟炸機下方及前方近距離飛行，使兩架飛機面臨相撞的風險。聲明強調，「我們擔心這名（解放軍）飛行員沒有意識到，他差點就造成碰撞」。

美國印太司令部批評，這次攔截在能見度有限的夜間實施，採用的方式與國際空中安全規則及規範相反，強調當軍用飛機在國際空域互相接近時，應該使用專業的飛行技術，並適當考慮另一方的安全。美國印太司令部最後重申，美國將繼續在國際法容許的地方，以安全及負責任的方式飛行、航行、行動，同時仍然致力於一個開放及自由的印太地區，並指望區內所有國家按照國際法，在國際空域安全地行動。

資料顯示，美國擁有87架B52H戰略轟炸機，包括46架具備投射核武的能力，當中只有42架在核戰時需要執行核任務，每架最多掛載20枚配備核彈頭的AGM86B空射巡航導彈。美國太平洋空軍上周五（20日）公布，一批來自路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地的B52H戰略轟炸機，已經抵達關島安德森空軍基地執行印太地區轟炸機特遣隊任務。