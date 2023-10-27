李克強突發心臟病　搶救無效逝世終年68歲

中國共產黨第十七屆、十八屆、十九屆中央政治局常委，國務院前總理李克強，近日在上海休息，周四（26日）因突發心臟病，經全力搶救無效，於周五（27日）凌晨0時10分在上海逝世，終年68歲。

李克強逝世的消息最先由央視於周五早上8時開始的新聞節目播報，其他官媒陸續發布，但網站沒有轉為黑白色頁面。新華社至同日傍晚6時30分發布李克強的訃聞，並公布他的遺像。央視於晚間新聞聯播，首先播報中共中央總書記習近平主持政治局會議，審議關於推動東北全面振興政策措施的意見；第二條播報國務院總理李強結束外訪。緊接上述兩則新聞，央視播出李克強的黑白照，並宣讀訃告。

訃告指，中共中央委員會、全國人民代表大會常務委員會、國務院、政協全國委員會沉痛宣告李克強逝世，訃告形容李克強是中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠的共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人。訃告讚揚李克強出任國務院總理後，在科技、教育、生態環保和東北部全面振興、西部大開發等領域傾注大量心血。新冠疫情發生後，李克強擔任中央應對疫情工作領導小組組長，認真貫徹黨中央決策部署，堅持人民至上、生命至上，推動統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大正面成果。李克強堅持和完善社會主義基本經濟制度，持續推動經濟體制改革，堅持社會主義市場經濟改革方向，處理好政府和市場的關係，使市場在資源配置中起決定性作用，更好發揮政府作用，推動有效市場和有為政府更好結合。

李克強持續推動政府職能轉變與行政體制改革，統籌推動財稅、金融、投資、科技等重點領域改革，實施更積極主動的開放策略，實施更大範圍、更寬領域、更深層對外開放。他對人民飽含感情，着力解決好群眾就業、教育、住房、醫療、養老等方面的突出困難，兜牢民生底線，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

2023年3月，李克強不再擔任國務院總理，從領導崗位上退下來後，他堅決支持以習近平為核心的黨中央領導，關心黨和國家事業的發展，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。

在中國外交部，發言人毛寧被問及李克強的喪禮安排及會否邀請外國代表來華，她對李克強不幸逝世表示沉痛哀悼，外國政要來華及後續安排，會適時公布。