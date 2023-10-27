中共建政以來最高學歷總理　李克強專長法律經濟

國務院前總理李克強出生於1955年7月1日，因突發心臟病，於2023年10月27日在上海逝世。李克強是中共建政以來最高學歷的國務院總理，不同於過往的中共領導人工科出身背景，他專長法律及經濟領域，對經濟運行狀況信手拈來。

李克強祖籍安徽定遠縣，其父親是一名公務員，官至安徽省中層幹部。李克強於文革時在鳳陽縣任知青，是1977年恢復高考後的首批北京大學學生先後獲授法學學士、經濟學博士學位，師從厲以寧等經濟學名家，又曾任北大學生會常代會會長、北大共青團書記。

1998年，李克強到地方歷練，先後出任河南省省長、遼寧省委書記，2007年進身中央政治局常委，2008年以52歲之齡獲任為國務院第一副總理，分管醫療和住房等民生難題，2011年訪港時曾用流利英語在香港大學發表演講，2013年成為國務院總理。2022年二十大，李克強不在中央委員名單上，2023年3月正式卸任總理。

李克強主政地方時內斂務實，埋首工作，近年多次道出民生疾苦，2020年提到中國「有6億中低收入及以下人群，他們平均每個月的收入也就1,000元左右」。2022年初，江蘇豐縣爆出八孩母親事件，李克強在同年3月的人大記者會回應時毫不掩飾氣憤，直言有地方出現拐賣婦女事件，對受害人感痛心，對事件感十分氣憤，痛斥拐賣婦女兒童犯罪，要求嚴厲打擊。