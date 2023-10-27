新冠致經濟受壓　李克強任內推最大規模救市計劃撐復甦

國務院前總理李克強周五（27日）逝世，他去年卸任中央政治局常委職務前，中國經濟在地緣政治及新冠疫情等壓力下增速放緩，負責經濟事務的李克強面對不少難關，對外堅持擴大開放，對內堅持「落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」三項原則，果斷推出中國歷來最大規模救市計劃，支撐國家經濟復甦。

中國經濟自十八大以來高速增長，打破外界的「硬着陸」預期後再迎來新難題。2018年美國發起對華貿易戰，李克強坦承中美經貿摩擦造成經濟轉型陣痛，對外經濟政策是重要環節之一，推動全方位對外開放，進一步放寬市場准入、吸引外資。李克強掌管國務院後花8年積極推動《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），為影響中國及亞太區域的未來發展留下重要的經貿資產。

新冠肺炎於2020年初席捲全球，全球經濟下行，中國亦難獨善其身。李克強召開10萬幹部視頻會議，推出12萬億元人民幣（約12.8萬億港元）救經濟計劃，是中國有史以來最大規模的挽救經濟行動。他又要求經濟大省鞏固經濟恢復發展基礎，穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間，促進消費、支持住房需求。

李克強在去年3月人大會議表明，當年是他擔任總理的最後一年，提到任總理第一年已承諾3點基本任務：持續發展經濟、不斷改善民生、促進社會公正，要以民之所望為施政所向，強調會在該屆政府收官之年，以鍥而不捨的精神恪盡職守，用實幹來踐行承諾。