制訂未成年人網絡保護條例　提升平台企業監管水準

內地周二（24日）發布《未成年人網絡保護條例》，將於明年1月1日起實施，是內地出台的首部專門性的未成年人網絡保護綜合立法。國家網信辦、最高人民檢察院、教育部、司法部、共青團官員周五（27日）出席國務院政策例行吹風會，講述條例的有關情況。

會上提及檢察機關在未成年人網絡保護方面的作用，最高檢第九檢察廳長縐杰表示，檢方保持「零容忍」態度，堅決依法打擊違法犯罪活動，自2020年到今年9月，檢察機關起訴成年人涉嫌利用電訊網絡侵害未成年人犯罪1.16萬人。檢方加強訴訟監督，自去年以來，涉及前述犯罪案件糾正漏訴302人；注重多措並舉，深化綜合保護，檢察機關3年來立案涉未成年人網絡權益及個人資訊公益訴訟案件524宗。最高檢另會完善制度機制，實現懲防並舉；強化部門協同配合，促進訴源治理。

國家網信辦網絡法治局局長李長喜表示，新條例在制訂過程中，着重統籌平台經濟健康發展和未成年人網絡保護，包括提升平台企業常態化監管水準、平台企業健康發展。新條例將促進企業健康有序發展提供指引，推出升級防沉迷系統，推動「青少年模式」升級為「未成年模式」；最後亦支持平台企業健康發展。該部門今年也將全國4,000多家維護青少年權益崗，展開向「電信網絡詐騙說不」的專案行動，為遭遇網絡暴力、詐騙等青少年提供專業支援和心理輔導。