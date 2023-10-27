美議員批官僚主義拖延對台供武　促海軍加快交付

美國眾議院中國問題特別委員會主席加拉格與外交事務委員會印太小組主席金映玉，周四（26日）致函美國海軍部長托羅，要求海軍加快生產和交付台灣所需的武器，包括魚叉反艦導彈及擴大反應型距外陸攻導彈（SLAM-ER）。

對於對台軍售交付延遲，美國國會議員多次表達高度關注。加拉格與金映玉在信函中表示，在美國應當最大程度地武裝台灣自衞之際，為何美國海軍內部官僚主義拖延對台關鍵武器即時生產和交付，破壞防止戰爭的努力。他們要求托羅在11月8日前以書面說明，包括售台的400枚魚叉導彈、100套魚叉海防發射系統及雷達裝置何時能交付，海軍有哪些可以加快導彈和系統生產並盡快交付給台灣的選項，以及有哪些標準對外軍售流程的替代方案，以便能加快武器承包、生產與交付。

信函指出，大陸擁有340多艘軍艦，是目前世界最大的海軍艦隊。阻止大陸攻打台灣，需要將台灣變成「豪豬」，儲存大量武器，並瞄準大陸艦隊，阻止解放軍在台灣建立據點。有效的地面和對空導彈是反制海軍不可或缺的一部分，並能阻止試圖穿越台灣海峽的解放軍艦艇與登陸艇。