藍白合政黨協商延至下周　侯友宜斥柯文哲別再拖

台灣總統選舉的參選登記時間逼近，國民黨和民眾黨之間的「藍白整合」陷入僵局，需進入政黨協商階段。國民黨總統參選人侯友宜周五（27日）表示，希望民眾黨主席兼總統參選人柯文哲不要拖，政黨協商原計劃當日進行，結果延期至下周。同日，柯文哲則喊出「打破新黨國、新威權、新潮流」，認為聯合政府與政黨合作應包含獨立參選總統的鴻海始創人郭台銘。

侯友宜出席住宅政策記者會，他透露柯文哲周四（26日）接受政黨協商，但從上周一（16日）起已過去10天，也沒有說明要「侯柯」還是「柯侯」，10月30日的期限是柯文哲自己畫下的一條線。侯友宜說，現在不管是做全民調或開放式民主初選，都來不及了。他認為自己絕對是柯文哲合作的最重要對象，但如果在選舉過程中都沒辦法合作，怎能奢望談立委選舉和聯合內閣，所以政黨協商要先決定好總統人選產生方式。他直指自己是最重要的角色，「要不要娶、要不要嫁，不是媒人說了算，是我說了算」。至於延期原因，侯友宜指這是黨部告訴他的，要問黨部。

柯文哲在競選總部舉行「聯合政府政策討論座談會」，指出聯合政府或政黨合作有各個層面，若有人講「總統沒合作，其他都不用談」，這是典型的用個人利益綁架全體利益，他相信侯友宜不會說「我講了才算」這種話，應相信眾人的智慧超越個人的智慧。柯文哲說，政黨協商因時間不多，幕僚都有積極聯絡，希望在最短時間內解決問題。他稱政黨協商早就在進行，期限是參選人登記日，但愈後面對民眾黨愈困難，總不可能11月19日宣布談判破裂，然後花一晚去找副手人選。柯文哲明言，既然合作，正副總統如何安排就會尊重國民黨意見。

侯友宜競選辦公室批評民眾黨一向喜歡「以一己之心度他人之腹」，同時對歐洲國家聯合政府的定義有所誤解，才會跳過總統選舉合作，直接談聯合政府，呼籲民眾黨趕快決定政黨協商日期。