兩軍艦艇南海相遇　美稱現場非華領海

中美兩國國防部近期就兩軍海空相遇一事，各自發布事發影片指控對方構成危險。中國國防部周四（26日）公開美國軍艦在南海侵權挑釁的畫面，美國太平洋艦隊回覆東網時駁斥中方說法不準確，只展示兩軍艦艇互動90分鐘的部分情況，重申事發地點不在任何國家的領海範圍，美方當時遵守國際法，行徑是合法、安全、堅決。

美國太平洋艦隊發言人雷巴里奇（Rebecca Rebarich）在電郵向東網記者表示，中國國防部未有公開美國海軍神盾驅逐艦拉爾夫‧約翰遜號今年8月19日，與多艘解放軍海軍艦艇互動的完整情況，強調事發在國際海域，航行及飛越自由均受到國際法保護；又稱拉爾夫‧約翰遜號當時一直遵守國際法，包括《國際海上避碰規則》及《海上意外相遇規則》，保護各國享有的航行自由。雷巴里奇最後表示，「美國將繼續在國際法容許的地方飛行、航行、行動，保護一個自由及開放的印太地區」。

根據中國國防部的說法，拉爾夫‧約翰遜號抵近滋擾在中國西沙群島附近海域正常訓練的解放軍海軍海上艦艇編隊，涉及052D型驅逐艦桂林號及054A型護衞艦黃山號，期間「美艦多次採取大角度轉向、急加減速、橫穿中方艦艏等挑釁動作，並危險接近中國海軍艦艇（約670米）」，危及雙方一線人員及艦艇安全。中國國防部發言人吳謙說：「你若不來，我能攔你？」他指美方跑到中國家門口挑釁滋事，想一邊危害中國的國家安全，一邊不受約束地挑釁滋擾，但這是不可能完成的任務。