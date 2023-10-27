華斥境外組織　利用軟件開發包搜集用戶資訊

中國國家安全部周五（27日）指出，一些別有用心的境外組織和人員通過軟件開發包（SDK）搜集用戶數據和個人資訊，給國家安全造成一定風險隱患。

國安部稱，SDK以其多樣化、易用性和靈活性等優勢成為移動供應產業鏈中最重要的一項服務，與此同時也帶來諸多數據安全問題。例如，一款在美國擁有5萬活躍用戶的應用程序，其開發者通過使用某SDK每月獲得收入。作為回報，該SDK服務商可從這款應用程序中收集用戶的位置數據。有報道指，美國特種作戰司令部曾向美國SDK服務商購置「商業遙測數據源」的訪問服務，而該服務商曾自稱將SDK軟件植入全球超過500款應用程式中，可以監控全球大約30億部手機的位置資訊。

內媒表示，截至去年12月，內地10萬個應用程中，共檢測出2.3萬多個樣本使用境外SDK，使用境外SDK應用的境內終端約有3.8億部。應用程序開發企業應盡量選擇接入經過備案認證的SDK，引入境外SDK前應做好安全檢測和風險評估，並持續監測SDK是否有異常行為。至於個人用戶，在使用手機應用程式時，要選擇安全可靠的渠道下載程式，不安裝來路不明的程式，不盲目通過敏感權限的申請。