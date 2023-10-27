李克強任內最後一場總理記者會　2小時回答13個問題

李克強曾任國務院總理長達10年，他去年3月11日在北京召開任內最後一場總理記者會。記者會歷時128分鐘，李克強共回答13個問題，是2020年疫情以來3次總理記者會中，時間最長、回答問題最多的一次。

就業問題是每年總理記者會都會提及的問題，李克強認為城鎮新增勞動力是在增長的，要有新的就業平台，對於新增需就業人員，需為他們提供培訓等多方面支持舉措，用市場化的方法來解決就業問題。李克強強調在疫情發生後，要幫助特殊困難行業，特別是接觸型的服務業等中小微企業。李克強亦關注對拐賣婦女、兒童的犯罪行為，強調要嚴厲打擊。他在會上強調，保障人民群眾的合法權益，是政府必須負擔的責任。

李克強另在會上回應香港和兩岸關係問題，強調北京當局對台灣的大政策方針是正確的。在中美關係方面，李克強認為，兩國關係應該多對話、多溝通，既然雙方互相打開大門，就不應再關上，更不能脫鈎。他又指當前不少全球性的挑戰都需要中美兩國合作、共同因應，中方願同美方一道擇寬處行，謀長久利。