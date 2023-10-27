清遠職校擅自擴招　開學逾月無面授課

學校擅自擴招，導致教師不足，學生惟有在課室上網課。

廣東省清遠市德聖健康職業技術學校日前被揭，新學年開學一個多月以來，學生只在課室上網課，沒有老師在場授課。事件引起學生和家長不滿，至今已有700多學生選擇退學。清遠市教育局周四（26日）稱，已責令該校積極回應學生及家長關切，認真整改問題，依法依規辦學。

通報指出，事件發生後，清遠市教育局已成立工作組進駐清遠市德聖健康職業技術學校。該校是一所民辦中職學校，目前在校學生3,981人。經初步調查，該校擅自擴招，導致師資力量不足，無法滿足教學需求，出現以網課代替面授的情況。經工作組督促，該校秋季學期招聘的新教師陸續到位，基本滿足教學需求，網課教學問題已整改，教育教學秩序正常。

通報內容又顯示，該校已對退學的730名學生全額退費。清遠市教育局指導該校依規辦理2023級新生的學籍錄入備案工作，督促學校加強師資培訓和管理，確保教學質量。同時，為保障學生及時轉校就讀，清遠市教育局提供市內有多餘學位的中職（中技）學校資訊供退學學生參考報讀。同時，教育局將對該校2023年秋季學期違規擴招問題進行立案調查，依法嚴肅處理。