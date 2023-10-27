中美航母短兵相接　一出一入南海巡航

列根號（上圖）在南海展開飛行作業；山東號（下圖）穿越巴士海峽。

中國大陸山東號航空母艦編隊周四（26日）穿越巴士海峽由南海進入菲律賓海之際，美國航空母艦列根號同日以「反方向」的方式再次駛入南海。台灣國防部周五（27日）通報，過去24小時發現解放軍35架次飛機及15艘次艦艇在周邊海空域活動。

根據美國國防部發布的照片，列根號本月首次進入南海是上周四（19日），直至周日（22日）返回菲律賓海；周三（25日）拍攝的照片顯示，列根號接待一批菲律賓媒體到艦上採訪，當時仍然位處菲律賓海，翌日已經再度抵達南海。這意味列根號與山東號可能同一天各自進出南海，前者由東向西航行，後者由西向東航行，有指兩艦當時相距約277公里。

台灣國防部指周四上午6時至周五上午6時，發現解放軍大批飛機及艦艇出動，其中23架次飛機逾越海峽中線及其延伸線後，進入台灣北部、東北部、東南部、西南部空域；當中一架BZK005無人機從台灣北部空域南下，期間通過台灣與日本與那國島之間的空域，一度在台灣東部外海空域盤旋，之後經南部巴士海峽飛返中國大陸。