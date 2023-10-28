199元人民幣吃30餐　輕食平台走佬數千大學生受騙

河南省南陽市南迦巴瓦（河南）實業有限公司（下稱南迦巴瓦）旗下輕食外賣平台近日被爆疑似「走佬」，該平台主打價格低廉，宣稱「一個月199元（人民幣，下同，約215港元）能吃30頓」，吸引不少大學生開戶充值。目前有數千名大學生遭遇退費問題。內媒周四（26日）報道，南陽市多部門已就南迦巴瓦經營情況成立工作專班，正就事件調查。

鄭州大學生小陳是被騙學生之一。他表示，他所在的學校「中式輕食」小程序送餐群裏有400多人。他知道之前有一個近4,000人的大群已按要求解散。小陳現在最關心是他帳戶內近1,500元（約1,620港元）餘額，何時能追回。但據他與該工作專班的通話錄音顯示，南迦巴瓦部分主要人員已經被警方控制，正配合調查。對於數千名大學生能否討回被騙資金，工作專班方面表明「比較難調查」。

內媒通過多個受騙大學生成立的維權群初步統計，南迦巴瓦在河南南陽、鄭州，四川成都及重慶等地都開展了輕食業務。目前向該公司維權追討資金的，除消費者、被拖欠工資的該公司員工，與該公司合作的線下輕食門店、廠家，還有一個特殊的中介群體 — 大學生代理。大學生代理之一小齊稱，成為代理後，前期500元（約540港元）的佣金被作為「押金」不進行結算，之後的佣金則按單計件。在南迦巴瓦旗下小程序停止服務後，小齊曾經嘗試聯絡上級分銷，但對方已經銷號。