自然保護區內網獵珍禽　現場解體遺大量殘肢

山東省煙台市蓬萊區長島國家級自然保護區內近日發現大量捕鳥網，導致鷹、隼、貓頭鷹等受保護動物頻頻被活捉甚至遭當場肢解。由於該保護區以保護遷徙猛禽及候鳥為主，每年9月至10月都有大批候鳥沿中國海岸線往南遷移，相信有人盜獵珍禽是為向食肆出售牟利。

內媒周四（26日）披露，有愛鳥人士經暗訪調查發現，該保護區內碔磯島和大黑山島上存在盜獵野生鳥類現象。網傳影片顯示，捕鳥網中除有不少被困掙扎或已死亡的雀鳥，地上更殘留許多鳥類頭部、翅膀和尾羽等殘肢，相信是盜獵者當場肢解「獵物」時留下。內媒之後發現，一些被捕雀鳥向當地餐廳，成為「野味」。顧客只要向餐廳老闆預定後，老闆便向盜獵者購買。

山東省自然資源廳周五（27日）表示，當地已成立聯合調查組，對相關情況進行核實，並召開了專題會議，將開展集中清理整治專案行動。另外，周四得悉報道後，該廳已派出專家團隊到現場。煙台市公安局刑偵支隊負責人則表示，周四當晚即調集煙台市森林公安會同長島公安分局，前往涉事島上對盜獵者依法處置，並進行拉網式排查。