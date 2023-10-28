王毅與布林肯舉行兩輪會談　雙方促兩國元首會晤

中共中央政治局委員兼外交部長王毅，周四（26日）和周五（27日）在美國華盛頓與美國國務卿布林肯舉行兩輪會談。雙方同意，為實現兩國元首在三藩市會晤而共同努力。雙方也就烏克蘭和朝鮮半島核問題等交換看法。

王毅表示，當前國際局勢變亂交織，中美關係也處於關鍵十字路口，兩國正面臨各自發展任務和共同問題挑戰，但仍然認為中美共同利益大於分歧矛盾，中美各自取得成功對彼此是機會而非挑戰，大國相處之道應是對話合作而非零和博弈，中方主張中美關係應盡快重回健康穩定發展軌道。王毅強調，要實現中美關係穩下來、好起來，雙方也要客觀認識對方戰略意圖，正確看待中美交往中的競爭因素，釐清國家安全概念。

布林肯表示，美中近期保持交往與互動，進行坦率、建設性溝通，取得積極成效。美方希望兩國關係穩定、永續，願同中方加強溝通，防止誤判，探討在需要合作的領域開展合作，籌備好美中下階段高層交往。雙方將於近日分別舉行中美海洋事務磋商、中美軍控和防擴散磋商、中美外交政策磋商、中美殘疾人士事務協調會並探討簽署殘疾人士合作諒解備忘錄；另雙方同意進一步增加客運直航航班。

王毅和布林肯亦就巴以衝突等國際和地區問題交換意見，其中王毅表示，當務之急是防止出現更大範圍的人道災難，根本出路是落實「兩國方案」。中方願同各方一道，激活促進機制，為落實「兩國方案」形成更廣泛國際共識，探討提供更有效國際保障。布林肯則表示，中東地區和平穩定符合各方利益，美方同樣認為應回歸並落實「兩國方案」。