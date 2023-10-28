斥西安機場存免費住宿騙局　博主疑遭洩露行程

內媒周五（27日）報道，有博主發布視頻稱，西安咸陽國際機場有人用欺騙手段讓轉機乘客入住其酒店，並指自己的乘機訊息遭到洩露。對此，機場客服回應內媒記者稱，在機場中轉住宿建議到指定櫃台辦理。

博主陳先生（化姓）發布視頻，指上月11日晚在西安轉機，計劃入住機場提供的中轉酒店。此前，他成功在官方程式申請到免費住宿。到機場後，一名自稱是酒店工作人員的男子主動上前，稱有專車將其帶到酒店。得知該男子並非機場合作酒店的工作人員，陳男沒跟他上車。之後，陳男從機場合作酒店了解得知，免費的中轉酒店住宿服務確實要與其他人拼房，但也並非不能升級為單人住一間，且升級費用只需100元人民幣（約106港元）。

該視頻發布後，陝西機場公安發布消息稱，根據該博主的舉報素材，加大巡查管控力度，嚴厲打擊冒充工作人員攬客乘車、住宿等違法擾序行為，9月來已處罰148人次，行政拘留3人。至本月19日，陳男再次發布視頻稱，第二次到西安機場時，依然有騙子在大廳內。此後該博主還稱，他的航班信息疑似被洩露了，並稱已經報警處理。

在周二（24日）晚上，陳男第3次到西安機場中轉，後續他收到網友發給他一個名為「機場北站司機群」的聊天截圖。發現他當日辦理值機約40分鐘後，該群就在傳他要去西安的消息，並紛紛提醒群友不要來機場攬客。對於陳男稱自己隱私被洩露的問題，內媒記者聯繫西安當地機場公安部門，截至發稿未獲回應。