台灣旅行團遊新疆遇車禍1死3傷　海基會協助家屬赴陸

台灣一個有22人的旅行團近日在大陸新疆旅行期間發生車禍，造成1死3傷。台灣海基會周五（27日）晚通報稱，目前已協助家屬前往新疆，並向大陸海協會通報，提供必要協助。台媒周六（28日）報道，目前死者遺體已於當地火化，其餘安全旅客繼續行程。惟新疆與台灣沒有直航班機，機位尚未確認，因此無法確認旅客何時返台。

通報顯示，台灣海基會周二（24日）晚接獲民眾通知，一個台灣旅行團周一（23日）在新疆旅遊時發生車禍。全團分搭4輛車，途徑新疆塔縣時，其中一輛車發生嚴重車禍，造成1人死亡、1人昏迷和2人骨折。昏迷旅客已甦醒，而骨折傷者意識清楚，並無生命危險。海基會協助其中一位傷者親屬趕往新疆，因其護照、台胞證逾期，因此向海基會求助，並於周五下午順利前往，其他傷亡旅客的家屬已在大陸。

通報亦強調，經台灣交通部觀光署後確認，相關行程是由富邦旅行社的員工自行邀集親友組團赴大陸新疆旅遊，非由該旅行社辦理，並未違反旅行社組團赴陸的禁令，後續如需查核，旅行社將配合辦理。台北市旅行公會理事長駱炫宏周六表示，該團原計劃於下周日（29日）返台，但因是自由行，加上事發突然，旅客、死者骨灰和需住院傷者實際回台狀況尚無法確認。