11歲女投河身亡　繼母悔沒有給予孩子足夠陪伴

河南商丘市虞城縣杜集鎮一名11歲的女孩，周四（26日）送繼母的孩子上學後，投河身亡。女孩父親楊先生翌日（27日）向內媒表示，自己常年在外地工作，得知孩子出事後連忙往回趕，於周四深夜到家。目前孩子已經下葬。

楊先生說，2017年自己和前妻離婚，女兒小楊由他撫養。2019年，楊先生和現在的妻子結婚，重新組建了家庭。妻子此前育有一女，比小楊小3歲。婚後，楊先生與妻子育有一子。在周四早上，妻子送小兒子去幼兒園，小楊騎電動車送妹妹上學。出門前，妻子還叮囑小楊送完妹妹早些回家。往常，小楊出門15分鐘左右就會回家，但妻子當天等了約40分鐘還不見小楊回家，着急的她連忙出門尋找孩子。

楊先生說，閉路電視畫面顯示，小楊送完妹妹上學之後，往家的方向騎行。不知為何又折返回去，把電動車停在河邊，跳入水中。楊先生指與前妻離婚後，小楊就變得沉默內向。而小楊轉學後，只上了一個學期的課，就不再上學。

事發後，楊先生和妻子吃不下飯，難以入睡。楊先生稱，周三（25日）晚上他還和女兒通過視像電話，當時女兒有說有笑，看起來沒有甚麼異常。女兒的突然離去令楊先生心痛不已。但楊先生認為，妻子真心把小楊當作自己的親生孩子一樣疼愛，此前網傳所謂「繼母毆打虐待孩子」一說不屬實。