華中央軍委兩副主席　在京晤多國防長

何衞東（前）是中央軍委副主席。

中央軍委副主席何衞東上周六（28日）在北京八一大樓，與訪華並出席第十屆北京香山論壇的越南國防部長潘文江舉行會談。他稱，希望中越兩軍進一步密切高層交往，拓展務實合作，為推動兩國關係健康穩定發展、維護地區和平穩定貢獻力量。

雙方舉行會談前，何衞東為潘文江舉行歡迎儀式，並陪同檢閱解放軍儀仗隊。何衞東說，中越是具有戰略意義的命運共同體，中方願與越方傳承發揚「同志加兄弟」傳統友誼，貫徹落實好兩黨兩國領導人達成的重要共識，加強戰略溝通，攜手應對挑戰，堅定維護共同利益，更好造福兩國人民。

潘文江則預祝第十屆北京香山論壇取得圓滿成功，並稱越方高度讚賞中方在國際和地區事務中發揮的重要作用，將繼續把發展對華關係放在頭等優先位置，推動越中兩國兩軍關係再上新台階。

另一中央軍委副主席張又俠同日也在北京八一大樓分別與來華的老撾副總理兼防長佔沙蒙，以及蒙古防長賽汗巴亞爾舉行會談。張又俠與佔沙蒙會談時稱，希望中老兩軍持續加強各層級交往，不斷拓展邊防、政工、聯演聯訓等領域交流合作，增進兩軍互信、維護共同安全，推動兩軍關係全面深入發展。當與賽汗巴亞爾會談時，張又俠說，希望雙方加強戰略溝通和政策協調，堅定推進新時代中蒙關係行穩致遠。